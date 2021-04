Han er søn af en kendt erhvervsmand, men valgte kunsten i stedet for at følge i sin fars fodspor: Thomas Øvlisen fandt ro i tvivlen og kan snart åbne dørene til karrierens måske vigtigste udstilling

Han er søn af en af Danmarks mest kendte erhvervsmænd, men i stedet for at følge i sin fars fodspor tog han efter flere vildspor til New York for at gå på kunstskole. Siden har Thomas Øvlisen etableret sig som kunster med skulpturer, man gerne må røre ved og legesyge malerier med inspiration fra barndommen. Og fundet ro i tvivlen, der bor i ham, i sit efternavn og i den arv, der følger med

