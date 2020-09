Skuespiller Preben Kristensens hyggelige lørdag fra morgenbadning til vandpiberygning

Skuespiller Preben Kristensen er aktuel i “Oliver” på Det Ny Teater fra næste uge og har travlt med de sidste prøver. Det afholder ham dog ikke fra at lege viking i Øresund og være mesterstrikker af sokker og tørklæder. Om aftenen ryger han vandpibe med sine syriske venner og ser tv-serier med manden

Kl. 7.30: Jeg er blevet viking og går i vandet hver morgen. For to år siden ville jeg have sagt, at det aldrig, som i nogensinde, kunne komme på tale. Men Søren (Hedegaard, red.) sagde, at jeg skul...