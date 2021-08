Når tv-værten Lene Beier ikke hjælper Danmarks landmænd med at finde kærligheden, slapper hun af ved vandet i Dragør

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kl. 7.30: Jeg elsker lyset om morgenen. Så jeg vågner tidligt for at nyde det. Vi bor lige ud til vandet, så jeg skynder mig ud i vores vilde have med en kop kaffe og nyder larmen fra de mange fugl...