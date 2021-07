Tag til Tisvilde med modeparret Ditte og Nicolaj Reffstrup, der tipper om de bedste butikker og restauranter i den nordsjællandske sommerby

Ægteparret bag det succesfulde danske modebrand Ganni vender hvert år tilbage til Tisvilde for at hygge sig med gode venner fra hele verden. Når dagen ikke drives væk på pensionatet Kildegaard, er det især byens kulinariske indslag, der trækker

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tisvilde er særligt, fordi byen er så meget andet og mere end det, folk tror. Forestillingen er, at Tisvilde kun er for kultureliten, der har kommet her i generationer, men vi er alt andet. Vi komm...