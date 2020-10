Malene Lei Raben: “Vi var jo idioter i min generation… Vi har spillet mændenes game i stedet for at ændre spillet”

Tre generationer af kvinder om brudte glaslofter, sexisme på arbejdspladsen og hvordan vi kommer videre. Mød radiovært Cecilie Lange, 28, forfatter og jurist Malene Lei Raben, 51, og gallerist Patricia Asbæk, 75

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Malene Lei Raben, jurist og forfatter; “Vi gjorde os hårde og barske”#Metoo har sat gang i en selvrefleksion hos den 51-årige forfatter og cand.jur. Malene Lei Raben. For kunne hun have kæmpet for ...