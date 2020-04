Eksklusivt for kunder

Gastronomiredaktør Ole Troelsø har handlet nyhøstede grøntsager, friskfangede fisk og trøfler fra Frankrig uden at forlade hjemmet

Når indkøbsturen til den lokale delikatesseforretning er suspenderet, gælder det om at tænke ud af boksen. For på trods af coronakrisens begrænsning af vores fri bevægelighed behøver vi ikke at man...