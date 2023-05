Pleasure Ni syrlige fund til sommerboligen

Fra den helt lyse, næsten pastelfarvede gule til den syrlige limegrønne – de gulgrønne nuancer har samme effekt på interiøret, som citrusfrugterne har det i madlavningen: De tilfører et strejf af friskhed og skaber balance i et ellers neutralt eller for sødt (smags)univers