Liebhavermægler Adam Schnack faldt for et faldefærdigt sommerhus og renoverede i stedet for at rive ned. Her synker familien nu helt ned i gear med opvask i hånden og mad over bål omgivet af skov, hav og antikfund

Et sommerhus skal være et markant anderledes sted end hjemmet, mener liebhavermægler Adam Schnack, der sammen med sin kone har kastet sin kærlighed på et faldefærdigt træhus tæt på vandet. Her dyrker de romantikken i det enkle liv

