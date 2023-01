Pleasure Lars Findsen var varetægtsfængslet i 71 dage – særligt én nat var uden søvn: “Jeg er blevet lidt mere tyndhudet”

I over 20 år har Lars Findsen haft ansvar for landets dybeste hemmeligheder. Nu er den suspenderede spionchef anklaget for at røbe dem. Afklædt, sat uden for indflydelse og på stædig jagt efter mening i et liv, der er henlagt i limbo