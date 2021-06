Krøgers gamle have på Pile Allé leverer smørrebrød på et jævnt niveau bortset fra stjerneskud og flæskesteg, der var rigtig gode

Man er dejligt fri for at tænke på coronapas, gyldig test og sågar ansigtsmaske, hvis man spiser i det fri. Det er blandt grundene til, at vi her i juni stiller skarpt på Frederiksbergs tre familie...