Pleasure Kvinden, der kan ændre dit ansigt

For 20 år siden åbnede Ida Bille Brahe N’age – landets første klinik, der tilbyder skønhedsindgreb med restylane og botox. Fra det øjeblik, hun fik idéen, vidste hun, at hun ville få succes. Hun var bare lige nødt til at ændre vores syn på den slags indgreb først