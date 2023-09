Pleasure Dansk tekstilvirksomhed betrækker hele verden: Er involveret i 4000 byggeprojekter om året

Det ene cool designmærke efter det andet samarbejder med det danske tekstilfirma Kvadrat. Og sætter du dig i en operasal eller i en sofa på et designhotel, er der også stor sandsynlighed for, at du sætter dig på Kvadrat. Men hvad får hele verden til at købe deres tekstiler fra Ebeltoft?