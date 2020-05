Kaspar Kaum Bonnén levede med en psykisk syg mor, og en far der var langt fra ham, selvom han boede en kilometer væk: “Jeg har forsøgt at holde hævnmotivet så langt fra mig som overhovedet muligt. Hævn er en underlig følelse at skrive på”

Kaspar Kaum Bonnén voksede op med en psykisk syg mor, der ikke altid kunne tage sig af ham og hans søster. En kilometer derfra levede hans far med en ny familie. Som voksen bor de dør om dør, men afstanden slipper ikke Kaspar Kaum Bonnén. Derfor har han skrevet en bog om sin far. Ikke for at få hævn, men for endelig at komme videre

“Det er aldrig for sent at få en god barndom,” fastslår billedhuggeren Peter Bonnén til sin søn Kaspar. Citatet har nu taget ophold i Kaspar Kaum Bonnéns bog “Bag om min far”.Det er 1. maj 2020. Je...