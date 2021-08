Copenhagen Beer Week sætter øllet på dagsordenen i hovedstaden. Festivaløllen er et kollektivt foretagende mellem fem forskellige bryggerier

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

At København er en af Europas ølhovedstæder skyldes ikke, at hovedstaden kan prale af mange og interessante bryggerier. Øllet er først og fremmest på dagsordenen, fordi bryggerierne, barerne og for...