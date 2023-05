Pleasure Klumme: Skakspil på eksklusiv natklub i København er beviset. Det er endelig blevet cool at være en nørd

Da Malene Malling var yngre, holdt hun sin kuriøse paratviden om diverse kulturelle fænomener lidt for sig selv. Men nu ser hun skakspillets popkulturelle renæssance som det definitive tegn på, at det endelig er kommet på mode at være en rigtig nørd