Pleasure Kirsten Justesen har gjort det til sit livsværk at smadre den gode stemning

Bedst som hun tænkte, hun skulle ende som blomstermaler, står den 80-årige feministiske avantgardekunstner over for en smuk kulmination af sit livsværk og en udstilling, der meget passende hedder “Pussy Power”. For Kirsten Justesen mister ikke styrke med årene