Pleasure Wall Street Journal og Vogue måber over dansk stjernekok

I otte lange år har kok Mads Refslund arbejdet på sin nyåbnede Brooklyn-restaurant Ilis. Roserne vælter ind, bordene bliver revet væk, men Mads Refslund er stadig ikke sikker, for kommer folk her kun, fordi han i sin tid var med til at starte Noma?