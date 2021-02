Samsungs nye Galaxy S21 Ultra er en pæn, og pænt stor, telefon med endnu større kræfter. Og det er en ultragod kombination, viser et par ugers brug

Når det gælder smartphones, er det enten eller, for eller imod, Android eller IOS. Og skal det være Android, behøver man ikke læse særligt mange markedsanalyser for at udlede, at det som oftest er ...