Mille Dinesen: “Jeg levede et dobbeltliv”

Efter ti års kamp for at blive gravid, fortalte Mille Dinesen i et tv-program, at det var det første, hun tænkte på, når hun stod op, og det sidste inden hun gik i seng. Selvom åbenheden var en lettelse, fortrød hun også. For nu blev barnløsheden virkelig, og havde hun dermed lukket døren for, at det ville lykkes?

Pleasure Eksklusivt for kunder