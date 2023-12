Pleasure Poul Nyrup vidste ikke, hvordan han skulle hjælpe sin datter: Nu hjælper han andre

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen bruger gerne den magt, det giver at være tidligere statsminister. Med den hjælper han unge, der har det svært. Og husker os alle på, at vi ikke skal forvente, at livet kun er lykke – så bliver vi netop ulykkelige