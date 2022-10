Pleasure I Stockholm ligger et hotel, der føles så hjemligt, at du kan sætte dig ud i køkkenet, mens kokken laver mad

For ti år siden åbnede Ett Hem i Stockholm og blev en øjeblikkelig succes blandt verdens mest kræsne rejsende, fordi det mere føles som at besøge gode venner end at bo på hotel. Nu er det lille byhus også rykket ind hos naboen, så der er en lidt større chance for at prøve en overnatning i et ægte home away from home