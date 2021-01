Hun har skabt en succes på at få kvinder til at smide bukserne

Stella Nisreen Kanaan kom til Danmark som flygtning og har nu opbygget en grøn skønhedssucces. Det hele startede i et hjørne af en frisørsalon på Amagerbrogade, hvor hun ville fremelske det fællesskab omkring kvindelig skønhed, hun kendte fra Mellemøsten

“Ready or not, here I come …” lyder en nynnende stemme på vej ned mod rummet, hvor jeg ligger på briksen med overdel på og ingenting forneden. Det er Stella Nisreen Kanaan, der er på vej. For hun h...