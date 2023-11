Pleasure Advokat droppede Mærsk for at bygge skoler med tunge erhvervsfolk

Pernille Kruse Madsen drømte om at arbejde hårdt på et advokatkontor for en strandvejsvilla, indtil den drøm føltes tom. De sidste ti år har hun bygget over 100 skoler i Nepal og Kenya gennem sin egen velgørenhedsfond