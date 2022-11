Pleasure Den tidligere model er så hotelvant, at hendes hjem i Skovshoved skal have hotelstemning

Mette Skjærbæk, indehaver af Karmameju, har indrettet sin taglejlighed med udsigt over Skovshoved Havn med stemning af hotel og spa, for der er intet, der får hende til at føle sig bedre hjemme