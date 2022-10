Pleasure Hollywoodstjernen Alexander Skarsgård var ikke i tvivl, da Lars von Trier bad ham rykke ind på toilettet i “Riget Exodus”

Den svenske filmstjerne Alexander Skarsgård var ikke et øjeblik i tvivl, da Lars von Trier tilbød ham en rolle i den nye “Riget Exodus”, det var nemlig den danske filminstruktør, der for alvor hjalp ham med at cementere sig som seriøs skuespiller