Pleasure Hjemme hos Eames og Aalto: Sådan boede stjernearkitekterne selv

Hvad lagde nogle af verdens største arkitekter vægt på, da de tegnede deres egne hjem? Det kan man opleve i en række huse, der stadig står så velbevarede, at man kan forestille sig, at Eames-parret eller Alvar Aalto bare er gået en tur ud for at handle