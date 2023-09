Pleasure Orangeri i to etager, med genbrugte mursten og med grandiøse vinduer. Kom med ind i tre investeringer i glas

Drivhuse, orangerier, væksthuse – kært barn har mange navne. Det store glashus har sin oprindelse i Frankrig, hvor man dyrkede appelsintræer til dekoration i store baljer. Et af de ældste er fra 1674 og findes ved Versailles-slottet nær Paris. De seneste år er danskernes interesse for indretning af uderummet blomstret op og med det lysten til at investere i de eksklusive glashuse, der forlænger sæsonen med flere måneder. Havens nye luksusoase danner ikke kun rammen om et frodigt planteliv, men er også et rum til familien. Kom med ind i tre forskellige orangerier og mød deres tilfredse ejere