Pleasure Torbjørn vil besøge alle verdens lande uden at flyve – og nægter at tage hjem, før det lykkes

I 2013 forlod Torbjørn Pedersen Danmark med ambitionen om ikke at vende hjem, før han har rejst Jorden rundt uden at flyve én eneste gang. Undervejs har han skullet løse store logistiske udfordringer, pleje et langdistanceforhold og været strandet to år i Hongkong. “Dybest set har jeg ønsket at vende hjem siden 2015,” fortæller han. Men han giver alligevel ikke op