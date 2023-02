Pleasure Han stak af med en halv mio. kr. i kunstens navn. Nu hævder Jens Haaning, at museum har stjålet fra ham

Jens Haaning stak af med en halv mio. med værket “Take the money and run”og skabte overskrifter verden over. Nu hævder Jens Haaning, at museet Kunsten har stjålet fra ham, og vifter med en beregning på medieomtale for 440 mio. kr.