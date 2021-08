Han tog en chance med sit største ikon Robert De Niro: Nu er han en af Europas mest efterspurgte reklamefilminstruktører

Reklamefilminstruktør Martin Werner faldt i gryden som barn ved at smugkigge VHS-bånd i forældrenes psykologpraksis. I dag laver han reklamefilm med stjerner som Robert De Niro og George Clooney, der hitter på Youtube

Tidligere i år sad Martin Werner på tomandshånd med Robert De Niro. Det var en følsom situation for dem begge, for Robert De Niro var der for pengenes skyld, mens Martin Werner havde kunstneriske a...