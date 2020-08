Hun skal blæse støvet af Karen Blixens gamle hjem: “Jeg tror, der kan komme noget godt ud af modet til at vælge noget uventet, selvom det virker umuligt”

Direktøren for Rungstedlund, Elisabeth Nøjgaard, er ikke bange for nye udfordringer. Hun gik fra jurist til forlagsdirektør, og nu skal støvet blæses af en af dansk litteraturs mest ikoniske institutioner, nemlig Karen Blixens gamle hjem og nu museum. For vi bliver åndeligt rigere af at spille på mange strenge

