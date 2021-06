Coronakrisen og de tårnhøje huspriser i hovedstadsområdet får nu kreative københavnere til at trække sydpå. Lolland er blevet lækker

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et majestætisk cedertræ troner i den tilvoksede have, hvor alt fra den blomstrende magnolia til de krogede pæretræer har fået lov at brede sig i årtier. Huset til haven blev bygget af en rig købman...