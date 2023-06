Pleasure Han har været dj, digter, iværksætter og rådgiver for kulturministeren – nu står museerne i kø til hans kunst

Hele den danske kunstverden taler for tiden om ét navn: Esben Weile Kjær. Men hvordan endte en ung aktivist fra Aarhus med at blive dj, digter, iværksætter, it boy, profetisk trendspotter og uomgængelig kunstner, alt sammen inden han fyldte 30? Vi har lagt os i slipstrømmen på en såkaldt kunstkomet