Polyester er kendt for ikke at lade huden ånde. Men materialet har udviklet sig voldsomt de seneste 20 år og bliver ofte genanvendt, så er polyester bedre end sit rygte?

En ikke særlig behagelig lugt under armene, et øjeblik efter man har taget det på. En følelse af, at huden ikke kan ånde. I mange år har jeg opfattet polyester som noget, der var i det billige tøj,...