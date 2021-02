Ole Troelsø begyndte et vineksperiment tilbage i 2016: Sådan nyder du en god flaske vin over fem år

Med et kirurgisk tyndt rør kan du tappe et glas vin og samtidig erstatte det med gas, der virker konserverende. Systemet fungerer, rapporterer Ole Troelsø, som har haft et eksperiment kørende siden 2016

