Pleasure Kan medicinsk mdma og lsd blive større end cannabis? Førende dansk forsker siger ja

Efter at have været dømt ude i årtier forskes der nu som aldrig før i psykedeliske stoffer. Ikke mindst på en hospitalsklinik i London, hvor den danske professor David Erritzøe og hans kolleger er med helt fremme i et felt, der måske kan revolutionere behandlingen af psykiske lidelser