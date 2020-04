Eksklusivt for kunder

Nanna Fick er en af de få i Danmark, der kan leve af et job som professionel daytrader. At hun overhovedet kom i gang var et tilfælde, og hun blev draget imod den hurtige aktiehandel på samme måde, som hun engang blev besat af computerspil. Men hun tjener kun penge, når hun sætter jobbet før alt andet​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det er januar i 2018, og Nanna Fick har spist alt sukker, der er i huset. Hun forlader vredt kontoret, hvor hendes lille hund trofast følger efter. Normalt plejer hun at elske, når Lilo kommer løbe...