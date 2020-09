Mathias Malling Mortensen er gået tilbage for at finde sin egen plads: “Det er noget af en arv at løfte, kan man sige, men det har jeg besluttet, at jeg ikke vil tænke over”

Mathias Malling Mortensen er optaget af det, der kom før ham. Af kunsthistorie og af sin egen berømte farfar, som han aldrig nåede at møde, men som alligevel har været med til at forme ham til den, han er i dag: En kunstner, der kigger tilbage, ikke for at være bagudskuende, men for at finde sin egen plads, i kunsten og i historien

