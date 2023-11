Pleasure Fotograf var lige ved at forlade sit fag – så ændrede kendt skuespiller hans karriere

Casper Sejersen var kørt træt i sit job som reklamefotograf. Så træt, at han overvejede at finde på noget andet. Men en anbefaling fra Charlotte Gainsbourg kickstartede hans internationale karriere, og i dag arbejder den danske fotograf for magasiner og modehuse i hele verden. Her fortæller han sin historie gennem fem af sine favoritbilleder