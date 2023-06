Pleasure Hun har overtaget familiens firma og portefølje på 2 mia. kr.: “Jeg er da også selv lidt overra­sket”

Hverken Emilie Martinsen eller hendes far, Niels Martinsen, havde planer om, at hun en dag skulle stå i spidsen for familievirksomheden og porteføljen på flere milliarder kroner. Alligevel er det dér, den tidligere eliterytter er endt. Og ridesporten har givet hende gode forudsætninger for at lykkes