Taycan 4S er det hotteste blandt elbiler lige nu, for den billigste Porsche i det danske program er forrygende. Men er den merprisen værd i forhold til gode gamle Tesla Model S, der er bedre end nogensinde

For at imødegå syndfloden af henvendelser fra Tesla-sekten skal jeg indlede med at forklare, hvorfor vi laver en duel med en Porsche mod en Tesla. Det gør vi, fordi bilerne er ca. lige store, koste...