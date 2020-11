77-årige Henning Jensen ser tilbage på året, hvor han kunne have fejret sit 50-års jubilæum på Det Kongelige Teater. Året, hvor han debuterede som forfatter og satte billedskabende ord på den depression og angst, der har fulgt ham gennem livet. Og hvor han måtte stille sig selv et af livets helt store spørgsmål

Stemmen er ikke til at tage fejl af, som den brummende høres, idet der lukkes op for hoveddøren ved Strandvejen nord for København.Den er dyb, faretruende dyb. Men det blå blik er blødt under de ka...