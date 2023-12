Pleasure Her er topchefen, der aldrig har åbnet et excelark

Vipp-direktør Kasper Egelund har aldrig åbnet et excelark, for som ordblind har han tidligt lært at sætte et hold af folk med styrker, han ikke selv har. I skolen blev han stemplet som håbløs, men da var han for længst i gang med at tjene gode penge på knallerter og diskofester