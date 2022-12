Pleasure Allan Simonsen har oplevet hyldester, trusler på livet og at karrieren har slidt på kærligheden. Igennem alt har den kristne tro været en konstant

Den højest dekorerede danske fodboldspiller nogensinde puster stadig ud efter en bemærkelsesværdig karriere. 70-års fødselaren fortæller om at opbygge et skjold for at overleve, om at være forpligtet til at gøre sit bedste