Pleasure Succesfuld krimiforfatter: “Det går så stærkt, at man ikke tænker på noget andet”

Michael Katz Krefeld vil selv have styringen, og han foretrækker, når det er med speederen i bund. Måske derfor er det blevet til hele 14 udgivelser siden debuten for 15 år siden. Vi tog til trackday på Jyllandsringen for at blive klogere på en af Danmarks mest succesfulde krimiforfattere