Pleasure Sommerfavoritter på Fyn: Fra pakhus på havnen til romantisk have

Der sker ting og sager på Fyn, der i år både har fået sin første michelinstjerne og sit første femstjernede hotel. Alligevel er øen for nogle fortsat blot et bump på vejen mellem fastlandet og Sjælland, men man burde unde sig selv at gøre holdt og opleve en ø, der byder på klassisk dansk sommer i ordets fineste forstand