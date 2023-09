Pleasure Nikolaj Koppel og Claus Meyer tog til Wimbledon – og brød den vigtigste regel af dem alle

Kridhvidt tøj, perfekt trimmet græs og atletiske spillere. Ingen sportsgren er smukkere end tennis – og få er sværere at spille. Så hvorfor er det alligevel, at så mange gør det? Mød tre mennesker, der har svært ved at lægge ketsjeren fra sig