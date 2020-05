Efter tyve år i udlandet vender dansk direktør hjem til topjob under coronakrisen: “Den der usikkerhed er selvfølgelig træls, men det ligner noget, jeg har prøvet før”

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Peter Høgh Pedersen har åbnet luksushoteller i Egypten, Kina og Nigeria, men står nu over for karrierens måske sværeste opgave midt i København. Som direktør på Villa Copenhagen skal han trække turister til hovedstadens nyeste hotel midt under den globale sundhedskrise

Det står klart, allerede da vi taler sammen over telefonen. Peter Høgh Pedersen fortæller sin historie, men der er mange lag og mange sidehistorier, der lige skal med, så det hele giver mening. For...