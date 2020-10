Den erfarne kobbertrykker inviterer fire upcoming kunstnere ind: “Det er sjovt for mig at få lov til at arbejde med nogen, der er 30-40 år yngre”

I et værksted på Amager har Niels Borch Jensen siden slutningen af 70’erne lavet kobbertryk med store kunstnernavne fra både ind- og udland. Nu åbner den 68-årige trykker, der oplever stigende interesse for det ældgamle håndværk, sine døre for fire unge kunstnerspirer

