Søren Svenningsen begyndte karrieren som advokat, var i en årrække flaskesamler i stor stil og laver nu vin på Mallorca

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Da Søren Svenningsen havde været advokat i fem år, indså han, at det ikke var en karriere for ham. Han ville hellere være selvstændig iværksætter, og begyndte derfor i vinbranchen, hvor et behov fo...